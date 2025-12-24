¿Hay Bloqueo en Carreteras Hoy 24 de Diciembre 2025? Así Está el Tráfico en Autopistas de México

Si sales hoy a carretera, toma tus precauciones: Aquí te informamos cómo está el tráfico en las autopistas de México por bloqueos, manifestaciones, accidentes o algún incidente vial este miércoles, 24 de diciembre de 2025, día de Nochebuena.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas que se realizan en Ciudad de México, así como del tráfico en las Autopistas México-Querétaro y México-Puebla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

Noticia relacionada: Bloqueo Hoy 24 de Diciembre en Centro CDMX: Comerciantes de Feria se Manifiestan en Este Lugar

¿Dónde hay carreteras cerradas?

A continuación, te informamos cómo está el tráfico en carreteras del país, según reportes de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Oaxaca

En Oaxaca, la Guardia Nacional informó que está cerrada la circulación en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en el tramo Huitzo-Oaxaca, por el deslave de un talud, cerca del kilómetro 205+000, por lo que recomendó a los automovilistas tomar precauciones.

#TómePrecauciones en #Oaxaca continúa cierre de circulación por deslave de Talud sobre la carpeta asfáltica, cerca del km 205+000 autopista (570) Cuacnopalan-Oaxaca, tramo Huitzo-Oaxaca (San Pablo Etla). Atienda indicación vial. pic.twitter.com/CDVX7W6GgR — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 24, 2025

Veracruz

Capufe reportó el cierre total de la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 16, con dirección al municipio de Cosoleacaque, en Veracruz, por el accidente de un tractocamión.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT