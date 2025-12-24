Inicio Nacional ¿Hay Bloqueo en Carreteras Hoy 24 de Diciembre 2025? Así Está el Tráfico en Autopistas de México

¿Hay Bloqueo en Carreteras Hoy 24 de Diciembre 2025? Así Está el Tráfico en Autopistas de México

Aquí te informamos cómo están las carreteras del país, en el día de Nochebuena

Caseta de la Autopista México-Cuernavaca

Caseta de la Autopista México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Si sales hoy a carretera, toma tus precauciones: Aquí te informamos cómo está el tráfico en las autopistas de México por bloqueos, manifestaciones, accidentes o algún incidente vial este miércoles, 24 de diciembre de 2025, día de Nochebuena.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas que se realizan en Ciudad de México, así como del tráfico en las Autopistas México-Querétaro y México-Puebla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

¿Dónde hay carreteras cerradas?

A continuación, te informamos cómo está el tráfico en carreteras del país, según reportes de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Oaxaca

En Oaxaca, la Guardia Nacional informó que está cerrada la circulación en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en el tramo Huitzo-Oaxaca, por el deslave de un talud, cerca del kilómetro 205+000, por lo que recomendó a los automovilistas tomar precauciones.

Veracruz

Capufe reportó el cierre total de la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 16, con dirección al municipio de Cosoleacaque, en Veracruz, por el accidente de un tractocamión.

