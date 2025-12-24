Bloqueo Hoy 24 de Diciembre en Centro CDMX: Comerciantes de Feria se Manifiestan en Este Lugar

Toma tus precauciones: Hoy, 24 de diciembre de 2025, se celebra Nochebuena y por lo general, hay mucho tráfico en la Ciudad de México; aquí te informamos sobre el bloqueo de comerciantes de Ciudad de México, en la zona Centro de CDMX.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas que se realizan en Ciudad de México, así como del tráfico en las Autopistas México-Querétaro y México-Puebla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

Comerciantes bloquean Eje Central y Tacuba

Un grupo de comerciantes y trabajadores de feria bloquearon desde la noche del martes y la madrugada de hoy el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Tacuba, paralizando la circulación en la zona Centro de CDMX.

A las 02:00 horas de la madrugada de hoy, los comerciantes y las autoridades llegaron a un acuerdo por la feria que se instaló en la Avenida Hidalgo, pero aún así, se prevé que los manifestantes sigan con su movilización durante este miércoles, día en que se realizarán más mesas de trabajo.

Video: Bloqueo CDMX Hoy 24 de Diciembre 2025: Comerciantes se Manifiestan en Eje Central y Tacuba

Noticia relacionada: Desde el Aire: Así se Ve el Bloqueo de Comerciantes en Eje Central y Tacuba en CDMX

¿Dónde se reunirán comerciante de CDMX hoy?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México, se tiene previsto que Comerciantes Unidos de la Alameda Central se reúnan hoy con funcionarios de Reordenamiento en la Vía Pública.

La reunión será en Eje Central Lázaro Cárdenas y Tacuba, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Los comerciantes buscan autorización para la instalación de juegos mecánicos en la romería navideña, ubicada en la Avenida Hidalgo.

Mapa de la zona del bloqueo de comerciantes en Eje Central y Tacuba

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT