Kiev Bajo Amenaza de Misiles: Capital de Ucrania es Blanco de un Ataque Masivo desde el Aire

La capital de Ucrania, Kiev, fue objeto de un masivo ataque proveniente desde Rusia la mañana del sábado (cerca de las 17:00 hora local de la Ciudad de México), con las defensas aéreas en funcionamiento y las autoridades advirtiendo del inminente despliegue de misiles.

Testigos presenciales afirmaron que las defensas aéreas estaban en acción en la ciudad. En tanto, un canal militar de Telegram informó que se estaban desplegando misiles de crucero y balísticos.

Noticia relacionada: Cancelan Miles de Vuelos en Estados Unidos de Cara a Año Nuevo por Tormenta Invernal Histórica

"Explosiones en la capital. Las fuerzas de defensa aérea están en operación. ¡Permanezcan en los refugios!", informó en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Trump dice que tiene la última palabra sobre acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante.

"(Zelenski) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene", afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal Politico.

Está previsto que Trump reciba el domingo a Zelenski en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde el mandatario estadounidense pasa las vacaciones navideñas, con el objetivo de discutir el nuevo plan que están elaborando Kiev y Washington para detener la guerra.

El republicano expresó su confianza en que la reunión del fin de semana sea productiva. "Creo que le irá bien", dijo Trump, quien también señaló que el resultado podría ser positivo para el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien espera hablar "pronto".

Con información de: EFE, AFP y Reuters

Historias recomendadas:

AMP