"Acapulco Está de Pie": Sheinbaum Llama a Visitar el Renovado Destino Turístico

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó este viernes 26 de diciembre de 2025 a visitar el renovado puerto de Acapulco, destino turístico ubicado al sur de México.

"Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano", escribió la mandataria vía la red social X junto a un video en el que muestra aspectos de dicho destino.

En el video que dura poco más de medio minuto, la presidenta señaló que "Acapulco está de pie gracias a su gente maravillosa".

Sheinbaum anunció esta semana que se tomaría tres días de vacaciones en este destino, su primer periodo de descanso desde que asumió la presidencia. La presidenta retomará sus actividades el próximo lunes 29 de diciembre.

¿Por qué se renovó Acapulco?

La renovación del puerto de Acapulco dio marcha a finales del 2023 tras la devastación causada por el huracán Otis en octubre de ese mismo año.

El gobierno federal y la iniciativa privada han invertido recursos significativos en el marco del programa "Acapulco se Transforma Contigo", que consiste en la suma de esfuerzos integrales de reconstrucción y reactivación turística del destino.

Con la intervención urbana de la costera Miguel Alemán se garantiza movilidad segura para peatones, renovación urbana, iluminación e infraestructura verde y medio ambiente

