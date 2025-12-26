Abandonan a Bebé de Dos Días de Nacido en Parroquia de Tultitlán, Edomex; Así lo Encontraron

Autoridades del municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex), informaron hoy 26 de diciembre de 2025, que en plena Navidad fue abandonado un bebé de dos días de nacido, quien se encontraba dentro de un paquete, en una jardinera.

En lo que va del año este es el tercer caso de un bebé abandonado en Tultitlán, pues el primer caso se registró en febrero pasado, cuando Lucio 'N' dejó a un menor dentro de una bolsa.

Noticia relacionada: Localizan con Vida a 5 de los 6 Menores Desaparecidos en Tabasco Luego de Ser Deportados de EUA

Después, en marzo, se reportó el abandono de un feto en una carreta de basura y luego del hallazgo se detuvo a la mujer presunta responsable.

Así encontraron al bebé abandonado en Tultitlán, durante Navidad

De acuerdo con información preliminar, el bebé fue encontrado al exterior de la parroquia de San Agustín Obispo, en la colonia Granja San Palo, que se ubica en la avenida Magnolias, en Tultitlán, Edomex.

El hallazgo se realizó el 25 de diciembre, en plena Navidad 2025, alrededor de las 20:00 horas cuando se realizaba la última misa. Elementos de la Policía Municipal recibieron un llamado debido a que en una jardinera se escuchaban llantos dentro de un paquete.

Los uniformados informaron que al abrir el paquete encontraron un bebé de aproximadamente dos días de nacido.

La policía Jannet Maya dijo que cuando llegaron a atender el reporte, el bebé estaba bajo resguardo de las personas del lugar y lo bautizaron con el nombre de Jesús, por la fecha en que sucedió el hecho.

Además, informó que el bebé recién fue llevado a un hospital para valorar su estado de salud.

Historias recomendadas:

EPP