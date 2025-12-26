Cancelan Miles de Vuelos en Estados Unidos de Cara a Año Nuevo por Tormenta Invernal Histórica

En plena temporada alta de viajes navideños, las aerolíneas cancelaron más de mil vuelos en Estados Unidos este viernes 26 de diciembre 2025, con advertencias de tormenta invernal severa y fuertes nevadas.

Miles de personas que trataban de despegar o aterrizar desde el noreste de Estados Unidos vieron frustrados sus deseos de despedir el año viajando con familia o amigos o de regreso a casa debido a las cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos de la región debido a la tormenta invernal pronosticada para el fin de semana.

De acuerdo con FlighAware, a las 15:30 horas, se habían registrado mil 748 cancelaciones y 21 mil 102 retrasos de vuelos en grandes aeropuertos internacionales como el John F. Kennedy (JFK) en Nueva York, que publicó una alerta en su página de X.

Nueva York, la ciudad más grande del país, se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima frío que se podría prolongar durante el fin de semana.

Tormenta invernal histórica

Las fuertes lluvias y los fuertes vientos de una serie de poderosas tormentas invernales de esta semana trajeron la temporada navideña más lluviosa en años al sur de California, provocando deslizamientos de tierra y flujos de escombros generalizados y dejando casas medio llenas de lodo.

Se esperaba que las lluvias disminuyeran en Los Ángeles el viernes por la tarde, pero aún existía el riesgo de más inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Más de 100 personas fueron rescatadas el jueves por la noche por los bomberos del condado de Los Ángeles, y un helicóptero rescató a 21 personas de sus vehículos varados, informaron las autoridades.

Con información de: EFE y AFP

