FGR Detiene a Jesús "N", Excolaborador de García Luna, por Delincuencia Organizada y Peculado

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús "N", excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Jesús "N" fue detenido este viernes 26 de diciembre de 2025 en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

En un comunicado, la FGR señaló que el excolaborador de García Luna fue puesto a disposición de una autoridad judicial con sede en el CEFERESO Número 1, en Almoloya de Juárez, a fin de que el Ministerio Público Federal solicite audiencia inicial para formularle imputación.

"A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", añadió la Fiscalía General de la República en el documento.

¿Quién es Jesús "N", excolaborador de García Luna?

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre 2013 y 2015, Jesús "N" posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios para saquear recursos de un órgano administrativo de la administración pública federal.

Lo anterior, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

