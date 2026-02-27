Marchas HOY 27 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 27 de febrero de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 2 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 16 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

11:00 Horas. El Frente Antigentrificación Ciudad de México marchará de la estación Chilpancingo, Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Baja California y Av. Insurgentes Sur, Col. Hipódromo, con destino a la Secretaría de Turismo en Av. Nuevo León No. 56, Col. Hipódromo.

Concentraciones

Benito Juárez

10:00 Horas. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrará en la Procuraduría Fiscal de la Federación en Av. Insurgentes Sur No. 795, Col. Nápoles.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco

20:45 Horas. Freebikes rodarán del Parque Revolución, en Clavelinas y Juan Sarabia s/n, Col. Nueva Santa María a un destino por definir.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

20:00 Horas. UnicornixRollers rodarán de la Fuente de las Náyades, Alameda Central, en Av. Hidalgo sin número, colonia Centro a un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ