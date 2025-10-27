Las Marchas del 27 de Octubre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Protestas

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 27 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan una marchas, 16 concentraciones y 6 eventos de esparcimiento durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Álvaro Obregón

07:00 Horas. "Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud". Se concentrarán en la Unidad de Atención a la Salud IMSS BIENESTAR de avenida Insurgentes No. 1940, colonia Florida, con destino por definir. Exigen la reinstalación de la Secretaria de Estrategia y Fortalecimiento Sindical del Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud.

Concentraciones

Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero

06:00 Horas. "Piperos y purificadores unidos Ciudad de México. Se reunirán en la estación “Acatitla”, línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro; calzada Ermita Iztapalapa y Santiago, colonia Segunda Ampliación de Santiago; paradero de la estación “Indios Verdes”; estación “Martin Carrera”; estación “Bosque de Aragón”, línea B.

Exigen la reapertura de pozos de agua clausurados que suministraban directamente a la Ciudad de México y Área Metropolitana, lo que, dicen, ha ocasionado el desabasto, así como la afectación a sus fuentes de empleo.

17:00 Horas. Prevén una mesa de trabajo en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Miguel Hidalgo

07:30 Horas. Unión Nacional de Técnicos y profesionistas petroleros de la Sección 8. Acudirán a la Puerta 22 de la Torre de Petróleos Mexicanos.

Demandan respeto a su personalidad jurídica como trabajadores; así como el cese a los despidos injustificados a miembros de la UNTyPP, cambios de adscripción y modificaciones de las condiciones laborales del personal técnico y profesionista de su organización.

Eventos de esparcimiento

Cuauhtémoc

Ofrenda monumental en el Zócalo

Exhibición de alebrijes monumentales en Paseo de la Reforma

Festival de flores de cempasúchil entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete

05:00 Horas. Fiesta anual de San Judas Tadeo en el Templo de San Hipólito y San Casiano, colonia Guerrero.

Para conocer la información completa publicada por la SSC-CDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

