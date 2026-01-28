Marchas HOY 28 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 28 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 1 rodada motocilista, 11 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marcha

Álvaro Obregón

10:00 Horas. La Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria “Pilares” marcharán de la estación Olivo, Línea 1 del Metrobús en Av. Insurgentes Sur No. 1871, Col. Guadalupe Inn con destino a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en Barranca del Muerto No. 24, Col. Guadalupe Inn.

En la marcha “Por las y los compañeros docentes y talleristas no aceptados”.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, en una asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Rodadas motociclistas

Venustiano Carranza

14:30 Horas. ‘Jales Tepito Morelos’ rodarán del Parque Calles-Campos de Béisbol, en Platino No. 213, Col. Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en una rodada para recibir a un cantante estadounidense.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

20:45 Horas. ‘Team Taquitos’ rodarán de la Torre del Caballito en Col. Tabacalera a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 28 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

