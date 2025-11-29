Marchas HOY 29 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 29 de noviembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 9 rodadas ciclistas y 20 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

16:00 Horas. La Coordinación General de Solidaridad con Palestina marchará del Hemiciclo a Juárez con destino a la Embajada de Estados Unidos, en el marco de la celebración del “Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino”.

Concentraciones

Cuauhtémoc

13:00 Horas. El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en el Parque ‘Francisco Primo de Verdad y Ramos’ en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, en el evento político-cultural “Line Up”, con el objetivo de promover la dignificación y el respeto de los espacios compartidos destinados a las personas usuarias de cannabis.

Rodadas motociclistas

Venustiano Carranza

19:30 Horas. Monsters Biker’s MC Ciudad de México rodarán del Parque de los Periodistas Ilustres en Av. Fray Servando Teresa de Mier y H. Congreso de la Unión, Col. El Parque, con destino a Filiberto Gómez No. 14, Col. Ahuizotla, en Naucalpan, Estado de México.

Rodadas ciclistas

Coyoacán y Benito Juárez

18:30 y 18:45 Horas. Ciclistas rodarán de Centro de Acopio La Virgen Oficial, en Av. El Parque, Col. Avante, alcaldía Coyoacán.

Planetario Ing. Joaquín Gallo, en Miguel Laurent No. 133, Col. Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

Con destino a las Islas de Ciudad Universitaria.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 29 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ