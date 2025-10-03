Marchas HOY 3 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 3 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 13 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 22 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Miguel Hidalgo

12:00 Horas. Ciudadanos en solidaridad con Palestina marcharán de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Alejandro Dumas No. 165, Col. Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo con destino a la Embajada de Israel en Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec.

Como protesta en rechazo a la detención arbitraria de los activistas integrantes de la "Flotilla Global Sumud".

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunirán en la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico.

Se llevará a cabo una "Asamblea Nacional Representativa", en la que se diseñará un plan de acción para preparar la siguiente etapa de la huelga nacional.

Coyoacán

11:00 Horas. Docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur se concentrarán en la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Realizarán un mitin para entregar un documento elaborado por la comunidad docente a la autoridad universitaria, en el que solicitan la implementación de una cultura de paz y seguridad en todas las escuelas de la UNAM.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

20:30 Horas. ‘Bike Motivation’ rodarán de Calz. Ermita Iztapalapa No. 848, Col. Minerva con destino al Santuario de la Santísima Trinidad y Sra. del Refugio, en Francisco Tamagno No. 154, Col. Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 3 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

