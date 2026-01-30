Marchas HOY 30 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 30 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marcha

Miguel Hidalgo

12:00 Horas. La Comunidad Binacional en México marchará de la estación San Joaquín, Línea 7 del Sistema de Trasporte Colectivo Metro en Lago Ginebra y Lago Hielmar, Col. Modelo Pensil, con destino a la Embajada de Estados Unidos en Presa Angostura No. 225, Col. Irrigación.

En la marcha en solidaridad y defensa para la comunidad migrante.

Concentraciones

Cuauhtémoc

07:00 Horas. La Alianza Nacional Telefonista se concentrará en Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico.

Acudirán a entregar un documento.

Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan

08:00 Horas. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana se reunirá en:

Universidad Autónoma Metropolitana ‘Unidad Azcapotzalco’ en Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.

en Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco. Universidad Autónoma Metropolitana ‘Unidad Cuajimalpa’ en Vasco de Quiroga No. 4871, Col. Contadero, alcaldía Cuajimalpa.

en Vasco de Quiroga No. 4871, Col. Contadero, alcaldía Cuajimalpa. Universidad Autónoma Metropolitana ‘Unidad Iztapalapa’ en Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Leyes de Reforma 1ª. Secc., alcaldía Iztapalapa.

en Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Leyes de Reforma 1ª. Secc., alcaldía Iztapalapa. Universidad Autónoma Metropolitana ‘Unidad Xochimilco’ en Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

en Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán. Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana en Prol. Canal de Miramontes No. 3855, Col. Rancho los Colorines, alcaldía Tlalpan.

En la jornada de consulta para aprobar o no el “Convenio Contrato Colectivo de Trabajo”.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa y Xochimilco

Familiares y amigos de ciclista víctima de hechos de tránsito rodarán de:

12:00 Horas. Albarrada No. 2, Col. Progresista , alcaldía Iztapalapa.

, alcaldía Iztapalapa. 13:00 Horas. Parque Ecológico de Xochimilco, en Anillo Periférico No. 1, Col. Ciénaga Grande, alcaldía Xochimilco.

Con destino a Av. Javier Rojo Gómez y Eje Vial 5 Sur Marcelino Buendía, Col. Leyes de Reforma 3 Secc., alcaldía Iztapalapa.

En la rodada “Ni una Bici Blanca Más”, con la finalidad de exigir justicia para el ciclista que perdió la vida al ser atropellado el 16 de enero en la alcaldía Iztapalapa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 30 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

