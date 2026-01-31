Marchas HOY 31 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 31 de enero de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 6 rodadas ciclistas y 21 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marcha
Coyoacán
13:00 Horas. Familiares y amigos de víctimas de hechos de tránsito marcharán de la estación Ixtlixóchitl, Línea 12 del Trolebús en Av. Aztecas y Reyna Ixtlixóchitl, Col. Ajusco, alcaldía Coyoacán con destino Av. División del Norte y Av. Miguel Ángel de Quevedo, Col. Del Carmen, alcaldía Coyoacán.
Exigen justicia para víctimas de hechos de tránsito en dos casos diferentes en la alcaldía Coyoacán.
Concentraciones
Venustiano Carranza
08:30 Horas. La Coalición de Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se concentrarán en Av. 8 No. 214, Col. Ignacio Zaragoza.
Realizarán una asamblea constituyente con el objetivo de fundar un nuevo sindicato nacional que represente y defienda los intereses de los trabajadores de la industria eléctrica y de telecomunicaciones.
Rodadas motociclistas
Venustiano Carranza
19:00 Horas. Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo rodarán del Parque Recreativo Francisco I. Madero en Av. Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos, con destino a Plaza “Ciudad Jardín” municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México en una rodada de convivencia.
Rodadas ciclistas
Coyoacán
15:00 Horas. “Goth Riders CDMX” rodarán de Canal Nacional y Río Churubusco, Col. Paseo de Taxqueña con destino al Volcán de Xico, Valle de Chalco.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 31 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
