Marchas HOY 31 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 31 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 6 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

La Coalición Nacional de Mujeres Trans de México marchará de:

14:00 Horas. Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino.

Cuauhtémoc

La Colectiva ‘Libres y Combativas MX’ marchará de:

15:00 Horas. Zócalo capitalino con destino a Plaza Tlaxcoaque y la estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Concentraciones

Cuauhtémoc

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:

10:00 Horas. Hemiciclo a Juárez, en Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas Ciclistas

Iztacalco

20:30 Horas. Ciclistas rodarán del Parque de las Rosas, en Eje 5 Sur No. 118, Col. Militar Marte a un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 31 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ