Marchas HOY 5 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 5 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 5 concentraciones, 3 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Benito Juárez

15:00 Horas. Peña Taurina Cielo Tlaxcalteca se reunirá en la Plaza de Toros México en Cda. Augusto Rodin No. 130, Col. Ciudad de los Deportes.

Llevarán a cabo la celebración del ”80 Aniversario del la Monumental Plaza de Toros México”

Cuauhtémoc

Durante el día. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico.

Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

20:40 Horas. Ciclistas rodarán del Museo Nacional de Arte, en Tacuba No. 8, Col. Centro con destino a Av. Paseo de la Reforma No. 2649, Col. Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

20:00 Horas. “Amazonas Rollers” rodarán de Dr. Mora, Col. Centro con destino al Velódromo Olímpico, en Radamés Treviño s/n, Col. Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

