Marchas HOY 6 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 6 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 5 marchas, 12 concentraciones, 1 rodada motociclista, 6 rodadas ciclistas y 22 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

07:00 Horas. Jóvenes realizarán la marcha “De la Lealtad” del Palacio de Bellas Artes con destino al Zócalo capitalino.

Cuauhtémoc

08:00 Horas. El Colectivo ‘Jóvenes por la Paz’ marcharán de la Torre del Caballito con destino al Zócalo capitalino. Realizarán la marcha ‘¡Perreo por la Paz!’

Cuauhtémoc

09:00 Horas. Simpatizantes y militantes de un partido político marcharán del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, realizarán la marcha ‘Del Tigre’.

Cuauhtémoc

Central de Organizaciones Campesinas y Populares marcharán de:

08:00 Horas. Monumento a la Revolución.

09:00 Horas. Hospital Nacional Homeopático en 5 de Febrero y Diagonal 20 de Noviembre, Col. Centro.

Con destino al Zócalo capitalino.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

