Marchas HOY 6 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 6 de enero de 2026.
Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.
Concentraciones
Gustavo A. Madero
11:00 Horas. El Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional se concentrará en la Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional en Av. Miguel Othón de Mendizabal Oriente y Miguel Bernard, Col. La Escalera, alcaldía Gustavo A. Madero.
Exigen el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025.
Iztapalapa
12:30 Horas. Diversos Colectivos Motociclistas se reunirán en el Hospital de Especialidades ‘Dr. Belisario Domínguez’ en Av. Tláhuac No. 4866, Col. San Lorenzo Tezonco.
Exigen justicia y acompañamiento para la familia de un motociclista fallecido en un accidente de tránsito.
Rodadas ciclistas
Xochimilco
19:40 horas. ‘Yo No Soy Un Ciclista’ rodarán del Museo Arqueológico Xochimilco, en Av. Tenochtitlan s/n, Col. La Planta Santa Cruz Acalpixca con destino al Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc
20:00 horas. ‘Bananas Bike’ rodarán de Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro con destino a Facultades de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
LECQ