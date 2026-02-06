Marchas HOY 6 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 6 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 7 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 19 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

13:00 Horas. Unión Army’s México BTS marchará de la estación del Metro Cuauhtémoc, Línea 1 en Av. Cuauhtémoc y Av. Chapultepec, Col. Roma Norte, con destino a la Procuraduría Federal del Consumidor, Zona Centro ‘Leona Vicario’ en Dr. Carmona y Valle, No. 11, Col. Doctores.

Miguel Hidalgo

16:00 Horas. La Asamblea Ecologista Popular marchará de la Embajada de Irán en Av. Paseo de la Reforma No. 2350, Col. Lomas Altas, con destino a la Embajada de Turquía en Monte Líbano No. 885, Col. Lomas de Chapultepec.

Concentraciones

Tlalpan

12:30 Horas. El Colectivo “Cubo” de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 ‘José Vasconcelos’ se concentrará en la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 ‘José Vasconcelos’ en Calz. del Hueso No. 729, Col. Ex Hacienda Coapa.

Exigen justicia por cinco alumnos que fueron expulsados.

Rodadas motociclistas

Coyoacán

19:30 Horas. La Klica Biker del Norte rodará del Estadio Banorte con destino a una taquería en Av. 16 de Septiembre y Heliotropo, Col. Xaltocan, alcaldía Xochimilco en una rodada de convivencia.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

