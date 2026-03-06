Marchas HOY 6 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 6 de marzo de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 1 rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc y Álvaro Obregón

El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados por la Reforma Judicial se concentrarán en:

07:00 Horas . En Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico.

. En en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico. 08:30 Horas. Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico.

en Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico. Durante el día. En el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, en Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Iztacalco

El Comité de Estudiantes Organizados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 ‘Erasmo Castellanos Quinto’ se reunirán en:

12:00 Horas. Escuela Nacional Preparatoria No. 2 ‘Erasmo Castellanos Quinto’ en Av. Río Churubusco No. 1418, Col. Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco.

Cuauhtémoc

La Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio se concentrarán en:

11:00 Horas. Centro Nacional de Comunicación Social, A.C., en Medellín No. 33, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

Rodada en patines

Cuauhtémoc

Unicornix.Rollers rodarán de:

20:00 Horas. Fuente de las Náyades, en Alameda Central, Av. Hidalgo, Col. Centro con destino al Deportivo 5 de Mayo, Manuel González No. 267, Col. Tlatelolco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

