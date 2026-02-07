Marchas HOY 7 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 7 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 1 rodada motociclista, 6 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

11:00 Horas. El Frente Antiimperialista Mexicano marchará del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo en la marcha “Un dos tres por mí y toda nuestra América Latina”.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:30 Horas. Diversos colectivos y organizaciones sociales se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc en una jornada de varias actividades.

Rodadas motociclistas

Xochimilco

16:00 Horas. Motociclistas rodarán del Deportivo Xochimilco, en Maíz No. 55, Col. Santiago Tepalcatlalpan con destino al Jardín los Pinos en Cerrada Melchor Ocampo No. 17, Col. Ampliación Nativitas la Joya, alcaldía Xochimilco.

Rodadas ciclistas

Xochimilco, Coyoacán y Benito Juárez

09:30 Horas. La Organización Comunitaria “Trabajo, Libertad y Autonomía” rodará del Reloj Central de Xochimilco en Vicente Guerrero y Av. 16 de Septiembre, Col. El Rosario.

10:30 Horas. Estadio Banorte en Calzada de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

11:30 Horas. Av. Río Churubusco y Eje Central Lázaro Cárdenas Col. Portales Sur, alcaldía Benito Juárez.

Con destino al Hemiciclo a Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

