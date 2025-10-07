Marchas HOY 7 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 7 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 11 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

09:00 Horas. El Colectivo “La Comuna 4:20” marchará del Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos con destino al Senado de la República en la Segunda caminata “Préndete y Camina 4:20”, con el objetivo de exigir la creación de una ley que garantice el acceso libre y universal al cannabis, el derecho al autocultivo, el respeto a todos los usos de la planta y el fin del acoso hacia sus usuarios.

Cuauhtémoc

09:30 Horas. La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” marchará del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino en la protesta “¡Florecerás de nuevo y será en libertad!”, convocada para exigir el cese inmediato de la guerra en Palestina.

Cuauhtémoc

16:00 Horas. La Coordinación General de Solidaridad con Palestina marchará del Hemiciclo a Juárez con destino a la Embajada de los Estados Unidos en el marco de la “Jornada Nacional de Solidaridad con Palestina”, se llevará a cabo una protesta en rechazo a la detención arbitraria de los activistas integrantes de la "Flotilla Global Sumud".

Rodadas ciclistas

Benito Juárez

20:30 Horas. “Cletos Nocturnos” rodarán de Búnker Cletero, en Pilares y Pestalozzi, Col. Del Valle Centro con destino al Museo Soumaya, en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, Col. Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

