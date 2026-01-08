Marchas HOY 8 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 8 de enero de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 5 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.
Concentraciones
Tláhuac
Familiares de joven desaparecida se concentrarán en:
08:30 Horas. Estación Tláhuac, Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en
Carretera a Santa Catarina y Montes de las Cordilleras, Col. San Francisco Tlaltenco.
Solicitan investigar la desaparición de una joven de 19 años, ocurrida el 2 de enero.
Gustavo A. Madero
11:00 Horas. El Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional se reunirán en la Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional, en Av. Miguel Othón de Mendizabal Oriente y Miguel Bernard, Col. La Escalera.
Exigen el pago de la segunda parte del aguinaldo 2025.
Cuauhtémoc
Durante el día. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col, Centro Histórico, en una asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
Rodadas ciclistas
Benito Juárez
21:00 Horas. ‘Colibrí es CDMX’ rodarán de Foro Hermanos Soler, en Miguel Laurent No. 1156, Col. Portales Norte con destino al Museo Yancuic, acceso por Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
