Marchas HOY 8 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 8 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 12 concentraciones, 14 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:30 Horas. La Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal se concentrará en el Congreso de la Ciudad de México en el mitin “¡Los animales no son cosas!”, en contra de la iniciativa de reforma de diversas disposiciones de la “Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México”.

Cuauhtémoc

El Colectivo “La Comuna 4:20” se reunirá en:

10:00 Horas . Congreso de la Ciudad de México.

. 12:00 Horas . Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos .

. . Jardín Luis Pasteur.

Piden lugares de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Cuauhtémoc

20:00 Horas. La Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, Capítulo México se concentrará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para el arribo de la “¡Caravana de Pueblos en Resistencia por el Clima y la Vida!”, en apoyo a las comunidades zapatistas del “Caracol 8” en el Estado de Chiapas, que han sufrido ataques armados, casas quemadas y desplazamientos forzados.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

19:30 Horas. “Coapitas Bikers” rodarán de la Alameda Sur, con destino al Segundo Piso de Periférico.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

