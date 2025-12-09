Marchas HOY 9 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 9 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 6 concentraciones, 1 rodada ciclista y 4 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

09:00 Horas. El Colectivo ‘La Comuna 4:20’ marchará del Parque ‘Francisco Primo de Verdad y Ramos’ con destino a:

Congreso de la Ciudad de México

Glorieta ‘Simón Bolívar’

Jardín ‘Luis Pasteur’

En la 3ª caminata cannábica 2025 “La resistencia camina, la regulación no puede esperar”.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Colectivo ‘Las Tonantzin’ se reunirán en los Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México.

En apoyo a las comparecencias que tendrán integrantes de dicho colectivo.

Coyoacán

14:00 Horas. La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se concentrará en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México en la conferencia y diálogo “Lazos contra el genocidio”.

Rodadas ciclistas

Xochimilco

20:00 Horas. Ciclistas rodarán de la Glorieta de Vaqueritos en un recorrido por Canal de Miramontes, Escuela Naval, La Viga, Congreso de la Unión, Añil, Viaducto, Av. Morelos, Chabacano, Andrés Molina, Cerro de las Torres y Canal de Miramontes.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

