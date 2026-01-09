Marchas HOY 9 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 9 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 4 concentraciones, 1 rodada motociclista, 2 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Iztapalapa

09:00 Horas. Colectiva “Somos Ellas” se reunirán en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo.

Realizarán un acompañamiento para respaldar a una víctima de violación.

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro en el evento político-cultural “Street Rave 4:20”.

Rodada motociclista

Iztapalapa

12:30 Horas. Motociclistas de la Ciudad de México rodarán de la estación Constitución de 1917, Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. Ermita Iztapalapa (Eje 8 Sur) y David Pastrana James, Col. Constitución de 1917, con destino al Zócalo.

Exigen justicia por la muerte de un motociclista, ocurrida el 3 de enero.

Rodada ciclista

Cuauhtémoc

21:00 Horas. ‘Roma Bikers Cycling’ rodarán de Parque México, en Av. México s/n, Col. Hipódromo con destino a Circuito Interior.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

