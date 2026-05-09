Marchas HOY 9 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 9 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 11 concentraciones, 1 rodada motociclista, 9 rodadas ciclistas, 1 rodada de autos y 24 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Tláhuac

Movimiento por la Diversidad en Tláhuac marchará de:

12:00 Horas.

Glorieta “Paso del Conejo” , en Av. Tláhuac y Av. Acueducto, Col. San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac.

, en Av. Tláhuac y Av. Acueducto, Col. San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac. Con destino a la sede de la alcaldía Tláhuac, en Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, Col. La Asunción, alcaldía Tláhuac.



Rodadas motociclistas

Azcapotzalco y Venustiano Carranza

Bikers Love Azcapo rodarán de:

Durante el día

Restaurante en Av. Cuitláhuac No. 3338 , Col. Clavería, alcaldía Azcapotzalco.

, Col. Clavería, alcaldía Azcapotzalco. Av. Río Consulado No. 2355 , Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.

, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza. A un destino por definir.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

Goth Riders rodarán de:

20:00 Horas.

Kiosco de la Alameda Central.

Con destino a las Torres de Satélite, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Rodadas de autos

Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa

Rolling Chukis rodarán de:

19:00 y 20:00 Horas.

Av. Revolución No. 777 , Col. Mixcoac, alcaldía Benito Juárez

, Col. Mixcoac, alcaldía Benito Juárez Balneario las Termas , en Av. Central, Col. Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

, en Av. Central, Col. Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco. Calzada Ignacio Zaragoza No. 1579 , alcaldía Iztapalapa.

, alcaldía Iztapalapa. Con destino al Parque Aztlán, en Av. de los Compositores s/n, Col. Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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