Marchas HOY 9 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 9 de mayo de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 11 concentraciones, 1 rodada motociclista, 9 rodadas ciclistas, 1 rodada de autos y 24 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Tláhuac
Movimiento por la Diversidad en Tláhuac marchará de:
12:00 Horas.
- Glorieta “Paso del Conejo”, en Av. Tláhuac y Av. Acueducto, Col. San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac.
- Con destino a la sede de la alcaldía Tláhuac, en Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, Col. La Asunción, alcaldía Tláhuac.
Rodadas motociclistas
Azcapotzalco y Venustiano Carranza
Bikers Love Azcapo rodarán de:
Durante el día
- Restaurante en Av. Cuitláhuac No. 3338, Col. Clavería, alcaldía Azcapotzalco.
- Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.
- A un destino por definir.
Rodadas ciclistas
Cuauhtémoc
Goth Riders rodarán de:
20:00 Horas.
- Kiosco de la Alameda Central.
- Con destino a las Torres de Satélite, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Rodadas de autos
Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa
Rolling Chukis rodarán de:
19:00 y 20:00 Horas.
- Av. Revolución No. 777, Col. Mixcoac, alcaldía Benito Juárez
- Balneario las Termas, en Av. Central, Col. Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.
- Calzada Ignacio Zaragoza No. 1579, alcaldía Iztapalapa.
- Con destino al Parque Aztlán, en Av. de los Compositores s/n, Col. Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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Con información de SSCCDMX
LECQ