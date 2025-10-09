Marchas HOY 9 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 9 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 14 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Miguel Hidalgo

10:00 Horas. El Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional, Sección 11 del Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marchará del Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” del Instituto Politécnico Nacional con destino a la Secretaría de Gobernación.

En la marcha "¡Es momento de luchar, venceremos!".

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, Capítulo México se concentrará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en apoyo a las comunidades zapatistas del "Caracol 8" en el estado de Chiapas.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C. se reunirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se llevará a cabo un mitin con motivo del 16.º aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, para solicitar una audiencia con el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que revise el decreto de extinción.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

18:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Insurgentes No. 2342, Interior C, Col. Chimalistac con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 9 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

