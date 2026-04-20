Marchas HOY Lunes 20 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 20 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 11 concentraciones, dos citas agendadas y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

07:30 Horas. La colectiva feminista “Antimonumenta Vivas Nos Queremos” partirá de la estación Pino Suárez del Metro hacia la Fiscalía General de Justicia capitalina para exigir justicia por un caso de feminicidio.

Concentraciones

Video: Ambientalistas Marcharon en Paseo de la Reforma por Día de la Tierra en CDMX.

Cuauhtémoc

09:00 Horas. El Sindicato Mexicano de Electricistas se concentrará en el Zócalo capitalino en una jornada de solidaridad con movimientos campesinos y laborales.

12:00 Horas. Integrantes de “La Comuna 4:20” realizarán un evento en el Monumento a la Revolución en el marco del Día Mundial por la Liberación de la Marihuana.

Álvaro Obregón

09:00 Horas. Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas se concentrará en la estación Olivo del Metrobús para exigir justicia y avances en las investigaciones.

Iztapalapa

14:00 Horas. Padres de familia de la Escuela Secundaria Diurna No. 79 se manifestarán en el plantel en rechazo a cambios en la plantilla docente.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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