Marchas HOY LUNES 30 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 30 de marzo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, seis concentraciones, cinco citas agendadas y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

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Marchas

Cuauhtémoc

08:00 Horas. Integrantes del Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas marcharán del Ángel de la Independencia hacia oficinas de Uber y la zona de Polanco para exigir mejoras laborales y reducción de comisiones.

Video: Activistas Trans y No Binarios Marchan en Lima Exigiendo Ley Contra Crímenes de Odio.

16:00 Horas. La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina marchará del Hemiciclo a Juárez al Ángel de la Independencia para exigir un alto a la guerra en Gaza.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Integrantes de Plata y Oro A.C. se concentrarán en la Secretaría de Gobierno para exigir el pago de incremento salarial pendiente.

14:00 Horas. “Mazatecas por la Libertad” se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir derecho de audiencia y denunciar violaciones a derechos humanos.

Iztapalapa

07:30 Horas. Padres de alumnos de la Escuela Primaria “José Ma. Rodríguez Cos” se concentrarán en Anillo Periférico Canal de Garay, alcaldía Iztapalapa, para exigir atención a problemáticas en el entorno escolar.

Eventos de esparcimiento

Durante el día. Se llevará a cabo el Carnaval del Pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl en la alcaldía Tláhuac en distintas fechas programadas.

08:00 Horas. Se realizará el CXXXIX Aniversario de la Feria Nacional de la Nieve 2026 en el Pueblo de Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, del 28 de marzo al 6 de abril.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 29 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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