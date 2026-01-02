Marchas HOY Viernes 2 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 2 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 3 concentraciones y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

A las 13:00 horas. Colectiva Feminista Radicales de la Periferia Ciudad de México se concentrará en la estación Zócalo, de la Línea 2 del Metro, en Plaza de la Constitución, en la colonia Centro Histórico, para exigir que se respete la asignación de vagones exclusivos para mujeres.

A las 15:00 horas. Colectiva Revolución Feminista se concentrará en la estación Bellas Artes, de la Línea 2 del Metro, entre Ángela Peralta y Av. Hidalgo, en la colonia Centro, para llevar a cabo un taller denominado 'Kit forense en Casos de Desaparición y Desastres Masivos'.

A las 20:00 horas. La Defensa de México estará en en la Glorieta del Ahuehuete, en Av. Paseo de la Reforma No. 199, colonia Juárez, para colocar veladoras en memoria de las personas desaparecidas.

Eventos de esparcimiento

Las autoridades de la CDMX tienen considerados 11 eventos religiosos, artísticos, culturales y deportivos, en las distintas alcaldías capitalinas.

Para conocer la información completa publicada por la SSC CDMX acerca de las actividades previstas para este 2 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX

