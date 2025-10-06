Mega Bloqueo de Comerciantes en CDMX: ¿A Qué Hora Es Hoy la Protesta de la ANPEC?

Si tienes considerado salir hoy 7 de octubre 2025 toma tus precauciones, pues se anunció un mega bloqueo en la Ciudad de México (CDMX) por parte de comerciantes asociados a la ANPEC, por lo que aquí en N+ te compartimos todos los detalles.

El 30 de julio de 2025 los comerciantes de mercados públicos colapsaron las calles y avenidas en la CDMX, cuando salieron a protestar por lo que señalaron como prácticas desleales.

¿Qué piden los comerciantes?

En un comunicado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) informó que llevará a cabo un mega bloqueo hoy 7 de octubre de 2025 en la CDMX.

De acuerdo con lo que señaló la organización de comerciantes, la protesta es contra el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas y cigarros.

Cabe destacar que a partir del próximo año las bebidas azucaradas, como los refrescos, tendrán un aumento en el pago de impuestos, por lo cual aquí hemos informado cuánto impactará en el precio para el consumidor final.

¿A qué hora es el mega bloqueo de comerciantes mañana?

De acuerdo con el comunicado de la ANPEC, los comerciantes se concentrarán durante la mañana de este martes en la zona centro de la CDMX.

El mega bloqueo será hoy en las puertas de la Cámara de Diputados de San Lázaro (Puerta 1, calle Emiliano Zapata), por lo que la zona alrededor se verá seriamente afectada.

La cita de los comerciantes es a las 10:00 horas, por lo que si consideras trasladarte a la zona donde se anunció el mega bloqueo toma en cuenta este dato.

Además, es posible que se afecte el servicio del transporte público, como el del Metrobús o del Metro CDMX, pues la estación San Lázaro se encuentran en las inmediaciones.

