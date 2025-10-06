“Todavía No Me Cae el 20”: Aldo De Nigris Revela en N+ si Esperaba Ganar La Casa de los Famosos

Aldo De Nigris, el gran ganador de la tercera temporada de La Casa de Los Famosos México, ofreció una entrevista exclusiva a N+ hoy, 6 de octubre de 2025, luego de 71 días de competencia en el reality show, el cual rompió récords y se convirtió en un fenómeno digital y televisivo sin precedentes en el país.

Junto con Aldo, esta mañana visitaron el estudio de Despierta Dalílah Polanco —quien quedó en segundo lugar— Abelito, Shiky y Mar.

¿Qué sienten?, ¿cómo vivieron el momento en que anunciaron al vencedor?, ¿qué sigue para ellos? Te contamos todos los detalles a continuación.

“Todavía No Me Cae el 20”

Aldo contó a la periodista Danielle Dithurbide que todavía no le cae “el 20” de haber ganado La Casa de los Famosos 2025 y junto con ello 4 millones de pesos, que además anunció que compartirá con Abelito.

4 millones (de pesos), todavía no me cae el 20… no me ha caído el 20, no me lo esperaba. Porque en las últimas semanas se fueron integrantes del cuarto Noche y ahí adentro pues uno no sabe qué onda con lo que le espera, y cuando se fue Aarón y Alexis sí fue un golpe duro y pues uno piensa que ya valió y no, creo que a todos nos fue bien.

El atleta y creador de contenido regiomontano reveló que aún no sabe cómo se jugó afuera el reality, pues aún no ha visto el celular. “Pero ya pronto nos vamos a enterar y a disfrutar”, añadió.

Incluso se dijo sorprendido porque al salir algunas personas le pidieron que hiciera su famoso paso baile, pues él no pensaba que se hubiera hecho viral.

Dalílah: “Aún no sé qué está pasando”

Por su parte, Dalílah Polanco contó que aún no sabe qué está pasando ni qué decir, pero lo que tiene claro es que acudirá a Sinaloa para poner un lugar bonito en memoria de su abuela, que falleció poco antes de que ella entrara a la casa más famosa de México, y además quiere desconectarse.

No tengo ni idea de qué decir, estoy justo en ese momento donde llegamos a un lugar a dormir fuera de la casa cuando habíamos dormido siempre justos, estuvimos solos un rato, un par de horas. En serio aún no sé qué decir, no sé qué está pasando, nada más sé que el dólar está en 17 pesos.

Las frases de los famosos al salir de la casa

En la entrevista con Danielle Dithurbide, Abelito, Shiky y Mar también contaron cómo se sienten luego de la experiencia de participar en la tercera temporada de La Casa de los Famosos, y esto fue lo que dijeron:

Shiky : “Yo estoy todavía conmocionado, vine para acá para ser conocido, pero a mí esto se me está escapando un poco de las manos. No me entra que esto me esté pasando, que la gente me salude, estamos como niños. Estoy encantado, esto es un subidón en mi vida”.

: “Yo estoy todavía conmocionado, vine para acá para ser conocido, pero a mí esto se me está escapando un poco de las manos. No me entra que esto me esté pasando, que la gente me salude, estamos como niños. Estoy encantado, esto es un subidón en mi vida”. Abelito : “Son nuestros primeros encuentros con la gente, andamos lampareados de que no hemos dormido bien, extraños ese calorcito corporal (…) Salir y ver todo esto de nuevo, las sorpresas no paran, la gente nos recibe muy feliz y nos inyecta esa energía. Estamos aquí completitos gracias a toda esa buena vibra y ese amor”.

: “Son nuestros primeros encuentros con la gente, andamos lampareados de que no hemos dormido bien, extraños ese calorcito corporal (…) Salir y ver todo esto de nuevo, las sorpresas no paran, la gente nos recibe muy feliz y nos inyecta esa energía. Estamos aquí completitos gracias a toda esa buena vibra y ese amor”. Mar: “Muy contenta, muy agradecida con la vida, con seguir mi intuición y arriesgarme a entrar a este proyecto porque de cierta manera es un riesgo, nunca sabes lo que puede pasar porque está fuera de tu control. De verdad que estoy muy contenta del resultado. Hicimos una gran familia allá adentro, estoy muy contenta con lo vivido, lo aprendido, lo sufrido y lo que nos divertimos".

