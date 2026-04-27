¿Habrá Mega Marcha del IPN Este 28 de Abril? Alumnos Convocan a Asambleas en Cada Escuela

Los alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) alistan una mega marcha para este martes 28 de abril de 2026 en la Ciudad de México, al exigir mejores condiciones para la institución y que dimita el director general.

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Destaca el caso de los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y de la ESIME que adelantaron presentarse para esta movilización, además de solicitar la presencia de sus compañeros de otras licenciaturas.

Movilizaciones previas de alumnos del IPN

Debido a que las exigencias no se han resuelto, ya se había realizado el 21 de abril una marcha que partió desde el casco de Santo Tomás hacia Zacatenco. Otra protesta ocurrió la tarde del 27 de abril, cuando estudiantes y administrativos de la Escuela Superior de Economía del IPN fueron desalojados por jóvenes manifestantes. Esto en la zona del Casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México.

Aparentemente, exigen que algunos administrativos dejen su cargo. Se informó que se sostendrá una mesa de diálogo hasta pasadas 48 horas.

Así será la marcha del IPN hacia Segob el 28 de abril

Se tiene previsto que la marcha para el 28 de abril se efectúe hacia la Secretaría de Gobernación (Segob).

Intervención de alumnos del IPN en Canal Once

Las movilizaciones se han registrado luego de la intervención de los estudiantes a las instalaciones de Canal Once, al denunciar la falta de recursos y malas decisiones administrativas dentro de la institución; por ello se han realizado movilizaciones.

¿Dónde partirán las movilizaciones del IPN este 28 de abril?

Las demandas se llevarán a la Secretaría de Gobernación y saldrán de diversos puntos.

Exigencia de alumnos del IPN

Entre la exigencia de alumnos del IPN destaca la mejora de infraestructura ante denuncias de instalaciones deplorables, falta de insumos, reactivos en laboratorios y equipos inutilizables.

ante denuncias de instalaciones deplorables, falta de insumos, reactivos en laboratorios y equipos inutilizables. Demandan mayor seguridad dentro y fuera de los planteles del IPN, como atención efectiva a casos de violencia de género.

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Con información de N+

HVI