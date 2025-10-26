Menor Dispara a su Madre Durante Discusión Familiar en Polanco, CDMX

La mañana del 25 de octubre, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron a un domicilio en la calle Aristóteles, colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, debido al reporte de dos personas lesionadas.

Adolescente Muere al Chocar su Moto con Ciclista en Carril Confinado del Metrobús, CDMX

Al llegar, una mujer de 52 años refirió que tuvo una discusión con su hijo menor de edad, quien tomó un arma de fuego propiedad de la familia y realizó un disparo. Otro de sus hijos intentó defenderla y recibió un cachazo en la cabeza.

Huye y lo atrapan

Paramédicos diagnosticaron a la mujer con una herida de bala en la mandíbula del lado izquierdo, por lo que fue trasladada a un hospital.

Chofer de Microbús es Presentado al MP tras Impactar Poste en Paseo de la Reforma, CDMX

El padre de familia, de 51 años, entregó el arma de fuego a los policías y fue presentado ante el agente del Ministerio Público. Con apoyo de cámaras de videovigilancia, se localizó al menor que disparó, quien salió corriendo del departamento. Después de ser ubicado quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

Horas después, la mujer fue dada de alta y trasladada ante las autoridades para rendir su declaración y continuar con la integración de la carpeta de investigación.

Historias recomendadas:

Incautan en EUA 400 Armas que Viajaban a México; Embajador Ronald Johnson Destaca Colaboración

FGE Investiga el Homicidio de Siete Personas en Guachochi; Otras Siete Resultaron Lesionadas