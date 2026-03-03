Reportan Retraso en la Línea 7 Hoy: ¿Qué Pasó en el Metro Mixcoac?.

La noche de este martes 3 de marzo, usuarios reportaron retrasos de hasta 30 minutos en la estación Mixcoac de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, sin el paso de trenes en ambos sentidos.

En un comunicado, el Metro capitalino dijo que una persona bajó a las vías, por lo que laboran para el retiro y la circulación es lenta.

"La circulación de los trenes es lenta en la Línea 7, se realizan maniobras para retirar a una persona ajena al sistema, que descendió a zona de vías", señaló.

"Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo desciendas a las vías", pidió.

#AvisoMetro: La circulación de los trenes es lenta en la Línea 7, se realizan maniobras para retirar a una persona ajena al sistema, que descendió a zona de vías.



Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo desciendas a las vías. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 4, 2026

Algunos pasajeros expresaron su molestia por el retraso.

"Hasta el momento llevo mas de media hora esperando en mixcoac y no hay circulación en ninguna dirección. ¿De verdad estan haciendo algo para agilizar el servicio?", cuestionó Noel Tello.

"Llevamos como media hora en mixcoac esperando que pase un convoy, ¿Por qué no hacen su chamba?", reprochó Naomi en X.

"¿Cuánto tiempo más nos harán esperar en Mixcoac de la línea 7? Ya llevamos casi 30 minutos aquí", publicó Berto en la misma red social.

