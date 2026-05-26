Bloqueo del IPN Hoy en CDMX: Zona Afectada por Alumnos del 'Poli' este 26 de Mayo 2026

Este martes, 26 de mayo de 2026, se prevé una manifestación de integrantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por alumnos del Poli.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los Estudiantes en Pie de Lucha de la Escuela Superior de Comercio y Administración, unidad Santo Tomás, realizarán el Evento “Polifest en Protesta Vol. 1”, en demanda de atención por parte de las autoridades a su pliego petitorio, en el que solicitan:

El reconocimiento del movimiento estudiantil.

La revisión de presuntas irregularidades administrativas.

El fortalecimiento presupuestal del Instituto Politécnico Nacional.

Una mayor transparencia en los procesos académicos y administrativos.

La restitución de recursos institucionales y la reincorporación de plazas docentes vacantes.

Zona afectada por alumnos del Poli

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los alumnos del IPN se concentrarán hoy en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Hora: 10:00.

Lugar: Instalaciones de Canal Once, ubicadas en Prolongación Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Otros colectivos en apoyo

No se descarta que durante la manifestación de alumnos del IPN se sumen organizaciones en apoyo, como son:

Colectivo “Synergia” de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas.

Estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 9 “Josefa Ortiz de Domínguez”

Comunidad Organizada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

Además, no se descarta se sumen en apoyo estudiantes de las diferentes escuelas.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona en la medidad de lo posible, y buscar rutas alternas.

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