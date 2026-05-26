Bloqueo del IPN Hoy en CDMX: Zona Afectada por Alumnos del 'Poli' este 26 de Mayo 2026

Te decimos la zona afectada por manifestación de alumnos del IPN hoy, 26 de mayo de 2026, en la CDMX

Bloqueo de estudiantes del IPNFoto: Cuartoscuro | Archivo
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