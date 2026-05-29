Bloqueo por Reforma contra Pensiones Doradas: ¿Dónde Hay Cierres?

Este viernes, 29 de mayo de 2026, se prevé una manifestación por la Reforma contra pensiones doradas, en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde hay cierres.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) protestan en demanda de:

Rechazo a la reforma del artículo 127 constitucional, vigente desde abril de 2026, en materia de límites a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, 1 cita agendada, 1 rodada ciclista y 20 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

¿Dónde hay cierres hoy?

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se concentrarán hoy en dos puntos de la alcaldía Álvaro Obregón.

Hora: 8:00.

Lugar 1: Órgano de Administración Judicial en Avenida Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Lugar 2: Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Anillo Periférico No. 1950, colonia Los Alpes, alcaldía Álvaro Obregón.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona en la medidad de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+.

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