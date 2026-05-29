Bloqueo por Reforma contra Pensiones Doradas: ¿Dónde Hay Cierres?

Te decimos dónde hay cierres por la Reforma contra Pensiones Doradas hoy, 29 de mayo de 2026, en la CDMX

Marcha por Reforma contra pensiones doradasMarcha de jubilados por Reforma contra pensiones doradas en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Bloqueos en CDMX Hoy por Reforma contra Pensiones Doradas: ¿Dónde Hay Cierres este Viernes?