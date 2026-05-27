Marcha de la UACM Hoy: Ruta y Zona con Bloqueos por Manifestación en CDMX

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, se prevé una manifestación de integrantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Te decimos la zona afectada en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Consejo Universitario Octava Legislatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México exigen a la Secretaría de Educación Pública (SEP):

El pago del presupuesto correspondiente a los años 2025 y 2026, equivalente a 300 millones de pesos, ya que la falta de estos recursos vulnera el derecho a la educación de casi 20 mil estudiantes, coloca en la incertidumbre a más de 1,500 trabajadores y pone en riesgo la continuidad de un proyecto educativo pionero en el país, que garantiza el derecho a la educación superior y que fue incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Zona afectada por marcha de la UACM

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Consejo Universitario Octava Legislatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se concentrarán en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hora: 10:00.

Lugar: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico, ubicado en Avenida Fray Servando Teresa de Mier No. 92 y 99, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Secretaría de Educación Pública, en República de Argentina No. 28, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona en la medidad de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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