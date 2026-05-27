Marcha de la UACM Hoy: Ruta y Zona con Bloqueos por Manifestación en CDMX

Te decimos la ruta y zona afectada por manifestación de integrantes de la UACM hoy, 27 de mayo de 2026, en la CDMX

Marcha Estudiantes de la UACMFoto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+