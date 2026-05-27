¿Por Qué Hay Marcha de la UACM? Motivo de Protesta en Universidad de la CDMX

Integrantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México realizarán una marcha en la CDMX; este es el motivo de la protesta

Marcha de estudiantes de la UACMFoto: Cuartoscuro | Archivo

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