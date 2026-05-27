¿Por Qué Hay Marcha de la UACM? Motivo de Protesta en Universidad de la CDMX

Integrantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) realizarán una manifestación en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos el motivo de la protesta en la Universidad.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Consejo Universitario Octava Legislatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se concentrarán a las 10:00 horas en:

Instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico, ubicado en Avenida Fray Servando Teresa de Mier No. 92 y 99, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Toma en consideración que de dicho plantel marcharán de manera pacífica con destino a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en República de Argentina No. 28, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Motivo de protesta en la UACM

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Consejo Universitario Octava Legislatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México exigen a la SEP:

El pago del presupuesto correspondiente a los años 2025 y 2026, equivalente a 300 millones de pesos, ya que la falta de estos recursos vulnera el derecho a la educación de casi 20 mil estudiantes, coloca en la incertidumbre a más de 1,500 trabajadores y pone en riesgo la continuidad de un proyecto educativo pionero en el país, que garantiza el derecho a la educación superior y que fue incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, mediante redes sociales, la UACM San Lorenzo Tezonco convocó a toda la comunidad a unirse a la movilización pacífica y cultural en la SEP.

Con información de N+

Rar