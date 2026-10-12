Movilidad

Ruta y Alternativa Vial a Marchas de Hoy en la CDMX: Evita Circular por Estas Zonas

Varias organizaciones realizan movilizaciones multitudinarias este lunes en la capital mexicana

Tabacalera, Cuauhtémoc | Samuel Luna RuizProtesta del SME en Ciudad de México. Foto: N+

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