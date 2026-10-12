Ruta y Alternativa Vial a Marchas de Hoy en la CDMX: Evita Circular por Estas Zonas

Diversas organizaciones realizan este lunes marchas multitudinarias en la Ciudad de México (CDMX), por lo que en N+ te informamos las zonas de las protestas y qué rutas alternas puedes usar para evitar los bloqueos en la capital mexicana.

La primera manifestación inició en la alcaldía Cuauhtémoc por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Los integrantes de esa asociación se congregaron poco después de las 08:00 horas en la sede del Sindicato, ubicado en Antonio Caso número 45, colonia Tabacalera.

La presencia de decenas de personas bloqueó uno de los carriles de avenida Insurgentes, con dirección a Buenavista.

Los manifestantes marcharon de ese punto rumbo al Zócalo capitalino para exigir reinserción laboral para los trabajadores del SME y respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

En apoyo a la manifestación se sumaron organizaciones como Grupos Aragón Once de Octubre y Grupo Regional 11 de Octubre Nicolás Romero. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) previó la participación de 2 mil 500 personas en la marcha.

Ante las afectaciones en la zona, el Centro de Orientación Vial recomendó usar como alternativas viales Paseo de la Reforma, José Rosas Moreno y Circuito Interior.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. L1 del Metrobús Afectada por Marcha del SME en CDMX

Otra manifestación en CDMX

A través de su agenda de movilizaciones, la SSC alertó sobre otra marcha que comenzará a las 11:00 horas también en la alcaldía Cuauhtémoc.

Miembros de la denominada Unidad Nacional Independiente en Resistencia se congregarán en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, para avanzar rumbo a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González número 48, colonia Juárez.

La protesta será para exigir atención a los acuerdos de la Mesa Nacional de Trabajo en la que solicitan la presentación con vida de todos sus desaparecidos, justicia plena para compañeros asesinados, retorno seguro y autonomía para el digno pueblo Triqui.

Además de libertad inmediata para quienes consideran presos políticos, así como para los injustamente presos, justicia y seguridad ante los casos de violencia, en el marco de su primer aniversario y del “Día de la Resistencia Indígena”.

La SSC no descartó el arribo de autobuses al punto de concentración; así como la presencia en apoyo otras organizaciones sociales.

SPB