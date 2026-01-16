Muere Mujer de la Tercera Edad durante Incendio en Casa de Azcapotzalco, CDMX

Una mujer de la tercera edad murió hoy, 16 de enero de 2026, durante el incendio en una vivienda de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en el domicilio marcado con el número 135 de la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María.

Movilización de servicios de emergencia

Al sitio se movilizaron de inmediato los servicios de emergencia, luego de recibir el reporte del incendio en la parte alta de la vivienda.

Debido al siniestro, una mujer de aproximadamente 70 años de edad falleció, mientras que un hombre de 44 años fue valorado por los paramédicos que llegaron a la zona.

Video: Incendio en Vivienda en Azcapotzalco: Muere Mujer de la Tercera Edad

Investigaciones sobre el incendio

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acordonaron la zona, mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino realizó las labores correspondientes para apagar el fuego.

Una unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se trasladó al lugar para el levantamiento del cuerpo.

La dependencia además inició las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el fuerte incendio en la zona.

Con información de N+.

