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Muere Mujer Tras Una Volcadura en Río San Joaquín, en la Ciudad de México

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Un hombre que viajaba en el mismo automóvil resultó con heridas leves y fue trasladado al ministerio público para deslindar responsabilidades

Muere Una Mujer Tras Una Volcadura en Río San Joaquín, en la Ciudad de México

El vehículo en el que una mujer perdió la vida quedó sobre un camellón de Río San Joaquín y Lomas de Sotelo. Foto: N+

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Un accidente en el cruce de Río San Joaquín y Lomas de Sotelo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, dejó a una mujer muerta y un hombre presentado ante las autoridades.

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Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes en una curva en la citada intersección, dejando el automóvil siniestrado en el camellón que divide los carriles centrales de los laterales.

El vehículo viajaba de Naucalpan, en el Estado de México, con dirección a la zona centro de la capital mexicana.

Un hombre sobrevive

Un hombre que viajaba con la víctima resultó con heridas leves y que no ponían en peligro su vida, por lo que fue trasladado al ministerio público para deslindar responsabilidades.

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Por su parte, peritos procedieron con el levantamiento del cuerpo de la mujer, luego de que familiares reconocieran su cuerpo.

En el lugar, equipos de emergencia laboraron para poner sobre sus cuatro ruedas al vehículo afectado y después retirarlo del camellón central.

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Con información de N+

ICM

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