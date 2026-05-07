Video de Fatal Accidente en Iztapalapa Hoy: Microbús Aplasta a Motociclista en Avenida Tláhuac

Durante la madrugada de este jueves, 7 de mayo de 2026, se registró un fatal accidente en la Avenida Tláhuac, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, un microbús se pasó la luz roja del semáforo y no se percató que venía un motociclista, quien se impactó en el costado derecho de la unidad de transporte público, en la Colonia Pueblo Culhuacán, en dicha alcaldía.

Video: Muere Motociclista Atropellado por Transporte Público en Av. Tláhuac, en Iztapalapa

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El motociclista de 25 años murió en el lugar del accidente. El conductor del microbús no detuvo su marcha para auxiliar a la víctima, luego abandonó la unidad una calle más adelante y escapó.

Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina se encuentran resguardando la zona, a la espera del arribo de servicio periciales para el levantamiento del cuerpo.

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Con información de N+.

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