Reportan Neblina en el AICM y AIFA: ¿Los Vuelos de Hoy Tendrán Afectaciones? Esto Sabemos

Este comienzo de semana, en el AICM y AIFA hay condiciones de neblina; te contamos qué pasará con los vuelos de hoy

Neblina en el aeropuerto.

Reportan que en el AICM hay neblina. Foto: Cuartoscuro

La mañana de hoy, 22 de diciembre de 2025, se reportó neblina en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por ello, en N+ te compartimos qué pasará con los vuelos programados para hoy.

En sus redes sociales, el AIFA precisó que si bien hay condiciones climáticas con neblina, las operaciones continúan de forma habitual debido a que cuentan "con pistas que están equipadas con un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS CAT IIIA, lo que permite mantener la continuidad de las operaciones aéreas en condiciones de visibilidad reducida".

Por su parte, en el AICM, N+ reportó que a las 8:32 horas continuaban operando, sin embargo, dos despegues tuvieron retrasos entre las 7:50 y 7:57 horas.

 

En breve más información.

