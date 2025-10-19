Mateo, Niño Fan del Metro CDMX, Asume como Director del STC por Un Día

Mateo Flores Rodríguez, un niño de 10 años que ha sido destacado como fan número 1 del Metro de CDMX, asumió por un día como director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y aprovechó para hacer un llamado a las y los usuarios a respetar las señalizaciones, no rebasar la línea amarilla y no tirar objetos a las vías.

El menor, quien estuvo acompañado por Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, visitó la sede del organismo.

Durante la jornada sabatina, supervisó las labores de regulación de trenes desde el Puesto Central de Control II, encabezó reunión de trabajo con los titulares de las áreas de Operación, Seguridad Institucional, Seguridad Industrial, Protección Civil, Atención al Usuario y Jurídico.

Posteriormente, Mateo y el equipo de trabajo del Metro inspeccionaron la operación de la Línea 1, en interacción directa con un tren NM22 y su conductora, en un recorrido a lo largo del túnel.

Niño, director del metro de CDMX

Mateo conoce la evolución del Metro, sabe de los distintos modelos de trenes como el nuevo NM22 que circula por la Línea 1, así como de los modelos MP68 o MP82.

El infante resaltó su admiración por el Metro a través de sus redes sociales. En su hogar, tiene una amplia colección de souvenirs y memorabilia alusiva al transporte, que moviliza alrededor de 5 millones de usuarios por día.

¿Cómo realizar un contacto guiado por el Metro CDMX?

A través de un comunicado, el Metro de CDMX señaló que los fans del Metro, de todas las edades, tienen oportunidad de generar interacción con las autoridades de la red para realizar recorridos guiados. El contacto se puede establecer a través de las redes sociales institucionales o a través del Centro de Atención Telefónica Metro, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, a los siguientes números vía telefónica:

55 56 27 49 50

55 56 27 49 51

55 56 27 45 88

55 56 27 48 61

55 56 27 47 41

También se puede establecer contacto con el Metro vía WhatsApp, en horario de servicio del STC, a los siguientes números:

55 43 21 40 31

55 43 23 52 84

55 46 08 46 17

55 46 07 14 41

55 50 09 19 30

