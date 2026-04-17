Niño Samuelito Está Afectado Luego de Ser Apuñalado en la Cabeza

El viernes pasado, un adulto fue detenido en el pueblo de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, tras atentar contra un pequeño de tres años de edad, de nombre Samuel, propinándole un golpe en la cabeza con un machete.

El niño sobrevivió y fue dado de alta.

Provenientes del pueblo La Libertad en Chiapas, hace 5 meses que Samuelito de 3 años, llegó a la Ciudad de México, con sus padres, quienes en total tienen 8 hijos.

Samuelito fue apuñalado en la cabeza el pasado viernes 10 de abril, mientras jugaba en un parque, el pequeño solo habla la lengua tzotzil, y le contó a su madre, la señora Catalina Rivera lo que le pasó.

“Pues si me duele, porque no tiene su culpa mi bebé, él esta chiquito”, señaló la señora Rivera.

Contó lo que le dijo Samuelito:

“Que lo cargó el señor y le dio cuchillo, ya me quiso matar, dice, pues se asustó como lo cargó ese señor y ya lo acuchilló su cabeza, si se asustó”

Después de estar hospitalizado 5 días, el pequeño Samuelito fue dado de alta, tuvieron que suturarle 4 heridas en la cabeza por cortadura de arma punzocortante.

La señora Catalina, sigue muy triste y el pequeño Samuel, quedó afectado emocionalmente, presenta llanto fácil, nerviosismo y no quiere separarse de su mamá que ya renunció a su trabajo, haciendo tortillas a mano, para cuidar a su pequeño.

Dice que hará falta ese poco dinero que ganaba, pero que es más importante estar con Samuelito.

“Le digo, te vas a curar, no estes triste, le digo, porque él dice me quería matar ese señor mami”

Video: Samuelito de 3 Años Está Afectado Emocionalmente Luego de que Fue Apuñalado en la Cabeza

Deuda

La señora Catalina y su esposo el señor Felipe, decidieron venir a la Ciudad de México, porque dicen que aquí, ganan un poco más de dinero que en su pueblo, pero en su tierra tienen una deuda, de alrededor de 200 mil pesos, con intereses.

Es dinero que han pedido prestado durante varios años, para pagar atención médica, mercancía para vender, y sobre todo lo han ocupado para comer.

Ellos tienen palabra de honor, y poco a poco están pagando su deuda, por eso regresan a su tierra una vez al mes, y por ello el señor Felipe trabaja doble turno, haciendo la limpieza en un centro comercial, de 7 de la mañana a 10 de la noche.

Aquí en la Ciudad de México, esta familia, vive en un pequeño cuarto, de 3 metros cuadrados, pagan una renta de 2 mil pesos al mes, no tienen estufa, porque no cabe, todos duermen juntos en un viejo colchón que les regalaron y cocinan afuera en un viejo anafre, al lado de su cuarto hay otros cuartos, con más familias.

La vida del pequeño Samuel y su familia es dura, esta familia indígena vive en pobreza extrema, aman a su tierra Chiapas, y en su pueblo se sienten seguros, dicen que ahí la gente es buena.

Ahora, esta gran Ciudad de México, les da mucho miedo, pero piensan que estar aquí, es la única opción que tienen para sobrevivir.

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Con información de Irlanda Maya

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