¿Qué Pasó en la Estación Gómez Farías del Metro? Niños Pidieron Auxilio a Policías en Línea 1

Tres niños de entre 11 y 13 años de edad se extraviaron este miércoles 18 de marzo en la estación Gómez Farías de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

Sin saber cómo volver a su domicilio, los menores buscaron ayuda de los policías que en ese momento patrullaban las instalaciones, quienes los acompañaron hasta su casa.

Se fueron a un evento, no llegaron y terminaron perdidos en el metro

Los tres niños salieron de su domicilio en la colonia Ejército Constitucionalista I, II y III con la intención de acudir a un evento, al que finalmente nunca llegaron. Tras perder el rumbo, los menores terminaron en la estación Gómez Farías sin poder recordar el camino de regreso a casa.

Fue ahí donde se toparon con elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes realizaban recorridos de vigilancia al interior de las instalaciones del Metro cuando los tres pequeños se acercaron a pedirles auxilio.

Así los llevaron de regreso: Del Metro a la colonia Ejército Constitucionalista

Una vez que los niños explicaron su situación, los agentes dieron aviso a sus superiores. Con los datos que los propios menores proporcionaron sobre su domicilio, los uniformados los trasladaron directamente a su casa en la colonia Ejército Constitucionalista, en la misma alcaldía Venustiano Carranza.

En el domicilio, la madre de los tres niños —de 47 años de edad— los recibió y agradeció a los policías su intervención para regresar a sus hijos.

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CT