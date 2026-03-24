Homenaje a Willie Colón en CDMX: ¿Cuál es la Cartelera y Fecha para Noche de Museos Abril 2026?

Ha llegado la Noche de Museos de marzo 2026, con una oportunidad única para disfrutar de un homenaje a Willie Colón, además de otras opciones que van del querido Palacio de Bellas Artes al Museo de Antropología e Historia. En N+ te compartimos la cartelera.

A unos días de la muerte de "El Malo del Bronx", siguen los tributos a su aportación al universo sonoro popular. En esta ocasión, la celebración de su obra está acompañada de arte y espacios de belleza intrínseca como el Museo del Estanquillo.

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¿Cuál es la cartelera de Noche de Museos abril 2026?

A través de sus plataformas oficiales, Noche de Museos dio a conocer su gran cartelera, la cual puedes consultar por completo en redes sociales como Facebook.

Entre las opciones más destacadas está el Museo Nacional de Antropología, donde abordarán el tema de las primeras mujeres en la civilización.

También está el Castillo de Chapultepec, donde podrás enterarte de la historia del recinto, además disfruta de un concierto con inspiración femenina.

El Museo Casa Frida Kahlo presenta una exposición de correspondencia que Frida tenía con personas importantes en sus afectos.



¿Dónde y a qué hora será el homenaje a Willie Colón?

Como parte del Jazz en las Rocas, que se realizará en el Museo del Estanquillo, que presentará un listening party en homenaje a Willie Colón.

Este evento se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo 2026. Para poder ingresar, debes tener reservación, la cual consigues a través de escanear el código QR que te compartimos aquí abajo.

Debes saber que hay cuota de recuperación de $290 pesos.

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