Nueva Embajada de EUA en México ¿Dónde Son las Entrevistas para Tramitar Visa Americana?

La Embajada de EUA en México está por estrenar sus nuevas instalaciones en CDMX. Este es el lugar dónde serán las entrevistas para visas

Nuevas instalaciones de la Embajada de EUA en México

Nuevas instalaciones de la Embajada de EUA en México. Foto: Facebook @Embajada Estados Unidos en México

La Embajada de Estados Unidos de América (EUA) en México informó que se cambia a sus nuevas instalaciones en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde son las entrevistas para tramitar visa americana.

Mediante redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México informó que a partir del 24 de noviembre de 2025, la entrevista consular se llevará a cabo en las nuevas instalaciones, donde podrás tramitar, además de la visa, los siguientes documentos: 

  • Pasaporte.
  • Ciudadanía.
  • Notaría.

Noticia relacionada: Embajada de EUA Aclara Cancelación de Visas y en Qué Casos Aplica la Revocación.

¿Dónde serán las entrevistas para visas en CDMX?

La Embajada de Estados Unidos en México informó que las entrevistas para visas y otros documentos ya antes mencionados será en la nueva sede en la CDMX. Indicó que la entrada al Pabellón Consular está ubicado en:

  • La esquina de Avenida Casa de la Moneda con Calzada Legaria, en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

Es importante que sepas que el CAS (Centro de Atencion al Solicitante), permanecerá en su ubicación actual, en Hamburgo 213, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

