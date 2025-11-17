Nueva Embajada de EUA en México ¿Dónde Son las Entrevistas para Tramitar Visa Americana?

La Embajada de Estados Unidos de América (EUA) en México informó que se cambia a sus nuevas instalaciones en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde son las entrevistas para tramitar visa americana.

Mediante redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México informó que a partir del 24 de noviembre de 2025, la entrevista consular se llevará a cabo en las nuevas instalaciones, donde podrás tramitar, además de la visa, los siguientes documentos:

Pasaporte.

Ciudadanía.

Notaría.

🇺🇸🦅 Nos mudamos 👋

La entrevista para obtener tu visa, pasaporte, ciudadania, o notaria ahora será en nuestras nuevas instalaciones: 📍 https://t.co/3nzZqN0qXl Toma nota, comparte y nos vemos en la #NuevaEmbajada pic.twitter.com/yju7xisPiX — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 17, 2025

¿Dónde serán las entrevistas para visas en CDMX?

La Embajada de Estados Unidos en México informó que las entrevistas para visas y otros documentos ya antes mencionados será en la nueva sede en la CDMX. Indicó que la entrada al Pabellón Consular está ubicado en:

La esquina de Avenida Casa de la Moneda con Calzada Legaria, en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

Es importante que sepas que el CAS (Centro de Atencion al Solicitante), permanecerá en su ubicación actual, en Hamburgo 213, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Con información de N+

